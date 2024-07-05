Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan TransAnatolia, 2010 yılından bu yana katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu heyecan verici yarış, Mersin'den başlayarak Van'da son bulacak. Yarışçılar, Türkiye'nin güneyinden doğusuna kadar uzanan benzersiz bir rotada yarışacak.

12 ilden geçilecek

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki liman kenti Mersin'den start alacak olan TransAnatolia, yarışçılara Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin muhteşem doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı sunacak. Mersin, Niğde, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'i geçerek Van'da sona erecek olan bu macera, unutulmaz anılarla dolu bir yolculuk vaat ediyor.

Yamaha, Sherco ve Aprilia Fabrika takımları katılıyor

Motorsporları dünyasında önemli bir yere sahip olan Yamaha, Sherco ve Aprilia fabrika takımları, TransAnatolia 2024'te yer alarak heyecana ortak olacaklar. Bu yılki yarışta da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally kategorisinde yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyon becerilerini sergileyecekler.

Ana sponsorlar Castrol ve Talay Lojistik

TransAnatolia'nın ana sponsorları bu yıl Castrol ve Talay Lojistik oldu. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Off Road Kulübü, Anadolu Spor Organizasyonları Kulübü ve TOSFED'in katkılarıyla gerçekleşecek olan bu büyük etkinlikte, Talay Lojistik, katılımcıların lojistik ihtiyaçlarında avantajlı çözümler sunacak ve Trieste-Mersin arası gümrük işlemleri dahil ferry boat hizmeti verecek.

Özel ödül sahibini bulacak

Geçen yıl TransAnatolia'ya ilk kez katılan yarışmacılar arasında günün en iyi derecesini yapan kişiye verilen Castrol POWER1 En İyi Rookie Özel Ödülü bu yıl da sahibini bulacak. Raid kategorisinde yarışan yarışmacılar ise General Tire lastikli araçlarla Özel GT Kupası'nı kazanma şansı yakalayacaklar.

Medya ve kurum destekçileri kimler?

TransAnatolia'nın 14. yılında destek veren kurumlar arasında Spor Toto, General Tire, Kosy, Fikirmedya, Jules Verne, Euro 4x4 Parts, GoTürkiye, İzeltaş, DFDS, Cazador ve İstanbul Portföy bulunuyor. Medya destekçileri ise Power App ve motorsport.com olacak.

Unutulmaz bir macera için geri sayım başladı

Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle dolu rotasında gerçekleşecek 14. TransAnatolia yarışı için geri sayım başladı. Yarışçıları bekleyen bu muhteşem macera, hem zorlu hem de keyifli anılarla dolu olacak. 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu efsanevi yarışta, Mersin'den Van'a uzanan rota boyunca heyecan dorukta olacak.