Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K. (42), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucu B.K.’nın Kuşadası’nda bir evde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyon kapsamında B.K., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
14 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
B.K., “Uyuşturucu ve uyarıcı madde satma ve sağlama” suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüydü. Yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K., adliyeye sevk edildi.
Mahkeme, B.K.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.