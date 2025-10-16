Eskişehir’de 2011 yılında kaybolan Muharrem Kılınç’ın kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp evin zeminine gömüldüğü ortaya çıktı. 14 yıl sonra çözülen cinayet, yer altı görüntüleme cihazı sayesinde aydınlatıldı.

14 yıl önce kaybolmuştu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Muharrem Kılınç, 2011 yılında ortadan kayboldu. Ailesinin tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşılamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yapıldı. Ancak geçen yıllar boyunca Kılınç’tan hiçbir haber alınamadı.

JASAT dosyayı yeniden açtı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, faili meçhul kalan dosyayı yeniden açtı. Özel ekip tarafından yürütülen 1 yıllık titiz çalışma sonunda, Muharrem Kılınç’ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü tespit edildi.

Yer altı görüntüleme cihazıyla bulundu

Jandarma ekipleri, ailenin yaşadığı evin yanı sıra kullanılmayan bir başka evin zemininde arama yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra köpeğiyle yapılan çalışmalarda, Muharrem Kılınç’a ait kemikler battaniyeye sarılı halde zeminin yaklaşık yarım metre altında bulundu.

Şüpheli kardeş gözaltında

Yapılan incelemelerin ardından ceset hastane morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ali Kılınç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.