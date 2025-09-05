Türkiye’de otomotiv, demir-çelik, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde çalışan 140 bin metal işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci başladı. İşçilerin 2025–2027 döneminde alacakları zam oranları bu süreç sonunda netleşecek.
Türk Metal’in talepleri şöyle;
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında işçilerin taleplerini açıkladı.
-
İlk 6 ay için: Ağustos saat ücretlerine 1 Eylül’den itibaren yüzde 20 zam + 35 lira seyyanen zam talep ediliyor. Bu düzenleme sonrası ortalama %35,2 zam isteniyor.
-
İkinci 6 ay: Enflasyon oranında zam.
-
Üçüncü 6 ay: Enflasyon + %3 zam.
-
Dördüncü 6 ay: Enflasyon oranında zam.
-
Sosyal haklar: Yıllık %65 artış.
Sözleşme 450'den fazla işyerinde uygulanacak
Yasal prosedüre göre, sendika taleplerini 30 gün içinde işveren tarafına teslim edecek. İşverenin de 30 gün içinde işçi tarafını davet etmesiyle müzakere masası kurulacak.
Sözleşme, otomotiv, demir-çelik, elektronik ve beyaz eşya gibi sektörlerde faaliyet gösteren 450’den fazla işyerinde uygulanacak.