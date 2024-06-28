Bir İspanyol ekip, 145 bin yıl önce yaşamış Tina adlı altı yaşındaki bir çocuğa ait küçük bir kafatası parçasını analiz etti. Fosilin genetik bozukluğu olan çocuklarda görülen özelliklerle uyumlu olduğunu buldular. Bu analiz, Tina'nın iç kulakta genetik bozuklukla bağlantılı konjenital bir patolojiden muzdarip olduğunu ve ciddi işitme kaybı ile vertigo yaşadığını gösterdi.

Down sendromunun potansiyel varlığını incelemek mümkün

Keşif, Neandertallerin sosyal gruplarındaki savunmasız üyelerine fedakarca bakım ve destek sağladığını öne sürüyor. Tina'nın doğumdan yıllar sonra hayatta kalması, bu bakımın bir kanıtı olarak gösteriliyor.

Alcalá Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mercedes Conde-Valverde, "Şimdiye kadar fosil örneklerinde Down sendromunu teşhis etmek yalnızca antik DNA analizi yoluyla mümkündü. Çalışmamızda iç kulağı anatomik bir çalışmayla teşhis edebildik," dedi. Bu buluş, fosil örneklerinde Down sendromunun potansiyel varlığını inceleme ve böylece geçmiş popülasyonlardaki yaygınlığını belgeleme olasılığını ortaya çıkarıyor.

3 yeni fosil ortaya çıktı

Fosiller, Valensiya'da bulunan ve 1929'dan 2017'ye kadar kazılan Cova Negra adlı mağara alanında bulundu. Araştırmacılar, 1989'daki bir kazı sırasında bulunan kalıntıları analiz ederek daha önce gözden kaçan üç yeni fosili ortaya çıkardılar. Fosillerin yaşları belirlenemese de, bölgede şu anda nesli tükenen türlerin yaşadığı zamana dayanarak 146.000 ila 273.000 yıl arasında oldukları düşünülüyor.

Bu buluş, Neandertallerin sosyal yapısı ve bakım yetenekleri hakkında yeni bilgiler sunuyor. Tina'nın yaşadığı genetik bozukluk ve aldığı bakım, arkaik insanların şefkat ve dayanışma gösterdiğini ortaya koyuyor. Neandertallerin bu insanlık dışı şefkatini ve güçlü toplumsal bağlarını daha fazla keşfetmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu keşif, tarihin derinliklerindeki gizemli yaşamları ve insanlığın evrimine dair önemli ipuçları sunuyor.