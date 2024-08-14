İzmir'de 15 Ağustos'ta 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 0:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Lütuflar

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

Havuzbaşı

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğukkuyu ( Girne Blv. 1847/14. Sk. 1847/10. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytindağ

BUCA / İZMİR

Saat : 12:00 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

29 Ekim ( İmamoğlu Sk. Sümbül Sk. Sağlık Ocağı Sk. Ortatatepe Sk. Mehmet Çavuş Sk. Hasan Saka Sk. Hacı Osmanlar Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Değirmentaşı Sk. Bahçebağ Sk. Atatürk Cd. ARAZİ İÇİ 2256. Sk. 2255/2. Sk. 2255/1. Sk. 2253. Sk. 2252. Sk. 2224 2242. Sk. 2231. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Belenbaşı ( 3007 3004. Sk. 3004 3004/1 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenigün ( 222/14. Sk. 292/9. Sk. 292/8. Sk. 292/42. Sk. 270/6. Sk. 265/8. Sk. 265/29. Sk. 265/26. Sk. 265/18. Sk. 265/16. Sk. )

Fırat ( 271. Sk. 270/9. Sk. 270/8. Sk. 270/1. Sk. 270. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Menderes ( 152/1. Sk. 152. Sk. 157. Sk. 157/1. Sk. Menderes Cd. Seyfi Demirsoy Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 8:30 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 14000. Sk. 14009 haydariye 14015. Sk. 14014. Sk. 14009. Sk. 14006. Sk. 14003. Sk. 14002. Sk. 14004/1 14004 14001. Sk. 11500. Sk. )

Saat : 10:30 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 1058. Sk. 11057. Sk. 11058. Sk. 11059. Sk. 12001. Sk. 12002. Sk. 12003. Sk. 12005. Sk. 12006. Sk. 12500. Sk. Kemalpaşa 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11018. Sk. 11019. Sk. 11020. Sk. 11021. Sk. 11022. Sk. 11023. Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Asnur 10 Sk Konunç 14 Sk. Olgu 6 Sk. Çandarlı Tatil Köyü Yıldızkent Konutları Konunç 17 Konunç 16 Bergama Asfaltı Asnur 9 Sk. Ayyıldız 1109. Sk. Konunç 5 Sk. 1000. Sk. Konunç 21 Sk. Yıldızkent Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozyaka ( 3118. Sk. 3121. Sk. Eskiizmir )

Saat : 12:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahçelievler ( 505. Sk. )

Saat : 15:30 - 18:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Arap Hasan ( 236. Sk. 239. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atakent ( CENGİZ TOPEL 6370. Sk. 2032. Sk. Selçuk Yaşar Selçuk Yaşar Sk. 2032/2 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dedebaşı ( 6116/4. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. )

Fikri Altay ( 6195. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 0:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yiğitler ( Yukarı )

Aşağıkızılca ( 2000. Sk. 2000/1. Sk. 2001. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2006. Sk. 2006/1. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2023/1. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU Aşağıkızılca Taştepe Bahçelievler Küme Kemalpaşa Yolu Tepe Evleri Özen bahçeli evler kümeevler 2032 2033 HAYVANKIRAN KÜMEEVLER 2034 )

Bayramlı ( TEKÇAM )

Bağyurdu 29 Ekim

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Olgunlar ( Gedik HACILAR GEDİK )

KINIK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( Fulya Gül Lise Yanı )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( Fulya )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( 100 Fulya Gül Lise Yanı )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( ATATÜRK )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( ATATÜRK )

KONAK / İZMİR

Saat : 8:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1483. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1439. Sk. Yzb. Şerafettin Bey Sk. 1440. Sk. 1441. Sk. 1454. Sk. 1456. Sk. 1461. Sk. 1484. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( Cumhuriyet Blv. BREZİLYA Atatürk Cd. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1474. Sk. Atatürk Cd. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. )

Kültür ( Atatürk Cd. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1478. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

30 Ağustos ( 2. Park İçi Yolu Emek Bir Sitesi 7124. Sk. 7120. Sk. )

İstiklal ( 7437. Sk. 7410. Sk. 7429 Sk. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Aysel Önder, Paralimpik Oyunları'na giden İzmirli tek sporcu olacak Aysel Önder, Paralimpik Oyunları'na giden İzmirli tek sporcu olacak

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ulamış ( 1435 )

Saat : 9:00 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ulamış ( 1419/3. Sk. 1419/2 Sk. 1419/16 Sk. 1419/15 Sk. 1419/11. Sk. 1419/1. Sk. 1419. Sk. 1419/5 1419/14 Sk. 1419/13 Sk. İZMİR Sabri Soykan Cd. Okul Cd. 75. Yıl Cumhuriyet Cd. 1419/7. Sk. 1419/5. Sk. 1419/4. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turgut ( MANADERESİ Araplar Araplar Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turgut ( Araplar Araplar Sk. TURGUT )

Saat : 14:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Turgut

Ulamış ( Hürriyet Cd. Hürriyet Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

TORBALI / İZMİR

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Göllüce

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Arslanlar

Kırbaş

URLA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademler ( 15028 15021 15021/1 Sk. 15022. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15020. Sk. 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı BADEMLER 15000 )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenikent ( Emek Sk. Hakkı Ural Cd. Özgür Sk. Çamlıyol Sk. Yasemin Sk. Nilüfer Sk. Hasan Tümerk Cd. Hanımeli Sk. Begonvil Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenikent ( Hasan Tümerk Cd. 1. Cd. Emek Sk. Göneneç Kooperatifi İmbat Urla Berk Kooperatifi Turkuaz Sk. Sezen Kırmızı Sk. Kırmızı HÜSEYİN ZEREN Gönenç Sk. )

Editör: Engin Keskin