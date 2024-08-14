İzmir'de 15 Ağustos'ta 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 0:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Lütuflar
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
Havuzbaşı
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukkuyu ( Girne Blv. 1847/14. Sk. 1847/10. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ
BUCA / İZMİR
Saat : 12:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim ( İmamoğlu Sk. Sümbül Sk. Sağlık Ocağı Sk. Ortatatepe Sk. Mehmet Çavuş Sk. Hasan Saka Sk. Hacı Osmanlar Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Değirmentaşı Sk. Bahçebağ Sk. Atatürk Cd. ARAZİ İÇİ 2256. Sk. 2255/2. Sk. 2255/1. Sk. 2253. Sk. 2252. Sk. 2224 2242. Sk. 2231. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( 3007 3004. Sk. 3004 3004/1 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenigün ( 222/14. Sk. 292/9. Sk. 292/8. Sk. 292/42. Sk. 270/6. Sk. 265/8. Sk. 265/29. Sk. 265/26. Sk. 265/18. Sk. 265/16. Sk. )
Fırat ( 271. Sk. 270/9. Sk. 270/8. Sk. 270/1. Sk. 270. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes ( 152/1. Sk. 152. Sk. 157. Sk. 157/1. Sk. Menderes Cd. Seyfi Demirsoy Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 8:30 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 14000. Sk. 14009 haydariye 14015. Sk. 14014. Sk. 14009. Sk. 14006. Sk. 14003. Sk. 14002. Sk. 14004/1 14004 14001. Sk. 11500. Sk. )
Saat : 10:30 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 1058. Sk. 11057. Sk. 11058. Sk. 11059. Sk. 12001. Sk. 12002. Sk. 12003. Sk. 12005. Sk. 12006. Sk. 12500. Sk. Kemalpaşa 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11018. Sk. 11019. Sk. 11020. Sk. 11021. Sk. 11022. Sk. 11023. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Asnur 10 Sk Konunç 14 Sk. Olgu 6 Sk. Çandarlı Tatil Köyü Yıldızkent Konutları Konunç 17 Konunç 16 Bergama Asfaltı Asnur 9 Sk. Ayyıldız 1109. Sk. Konunç 5 Sk. 1000. Sk. Konunç 21 Sk. Yıldızkent Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozyaka ( 3118. Sk. 3121. Sk. Eskiizmir )
Saat : 12:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( 505. Sk. )
Saat : 15:30 - 18:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arap Hasan ( 236. Sk. 239. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atakent ( CENGİZ TOPEL 6370. Sk. 2032. Sk. Selçuk Yaşar Selçuk Yaşar Sk. 2032/2 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6116/4. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. )
Fikri Altay ( 6195. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 0:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yiğitler ( Yukarı )
Aşağıkızılca ( 2000. Sk. 2000/1. Sk. 2001. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2006. Sk. 2006/1. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2023/1. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU Aşağıkızılca Taştepe Bahçelievler Küme Kemalpaşa Yolu Tepe Evleri Özen bahçeli evler kümeevler 2032 2033 HAYVANKIRAN KÜMEEVLER 2034 )
Bayramlı ( TEKÇAM )
Bağyurdu 29 Ekim
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Olgunlar ( Gedik HACILAR GEDİK )
KINIK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( Fulya Gül Lise Yanı )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( Fulya )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( 100 Fulya Gül Lise Yanı )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( ATATÜRK )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( ATATÜRK )
KONAK / İZMİR
Saat : 8:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1483. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1439. Sk. Yzb. Şerafettin Bey Sk. 1440. Sk. 1441. Sk. 1454. Sk. 1456. Sk. 1461. Sk. 1484. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Cumhuriyet Blv. BREZİLYA Atatürk Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1474. Sk. Atatürk Cd. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. )
Kültür ( Atatürk Cd. Plevne Blv. Talatpaşa Blv. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1478. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
30 Ağustos ( 2. Park İçi Yolu Emek Bir Sitesi 7124. Sk. 7120. Sk. )
İstiklal ( 7437. Sk. 7410. Sk. 7429 Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulamış ( 1435 )
Saat : 9:00 - 9:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulamış ( 1419/3. Sk. 1419/2 Sk. 1419/16 Sk. 1419/15 Sk. 1419/11. Sk. 1419/1. Sk. 1419. Sk. 1419/5 1419/14 Sk. 1419/13 Sk. İZMİR Sabri Soykan Cd. Okul Cd. 75. Yıl Cumhuriyet Cd. 1419/7. Sk. 1419/5. Sk. 1419/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( MANADERESİ Araplar Araplar Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut ( Araplar Araplar Sk. TURGUT )
Saat : 14:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Turgut
Ulamış ( Hürriyet Cd. Hürriyet Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göllüce
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15028 15021 15021/1 Sk. 15022. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15020. Sk. 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı BADEMLER 15000 )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikent ( Emek Sk. Hakkı Ural Cd. Özgür Sk. Çamlıyol Sk. Yasemin Sk. Nilüfer Sk. Hasan Tümerk Cd. Hanımeli Sk. Begonvil Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikent ( Hasan Tümerk Cd. 1. Cd. Emek Sk. Göneneç Kooperatifi İmbat Urla Berk Kooperatifi Turkuaz Sk. Sezen Kırmızı Sk. Kırmızı HÜSEYİN ZEREN Gönenç Sk. )