Operasyonun süresi kısa olduğundan, anestezi doktoru operasyona katılmadı ve anestezi işlemi anestezi teknikerine bırakıldı. Bu eksiklik, anestezinin düzgün uygulanmamasına neden oldu ve Selin Hanım anaflaktik şok geçirdi. Ameliyat sırasında hayati belirtiler kontrol edilmedi, sonuçta kalbi durdu.

Kurtarma çabaları ve yoğun bakım

Yan odada oturan anestezi doktoru, durumu fark ettikten sonra kalp masajı yaparak Selin Kurul'u 5 dakika içinde hayata döndürdü. Ancak hastane, bu süreci gerçek dışı açıklamalarla geçiştirmeye çalıştı. Selin Kurul, operasyon sonrası yoğun bakıma alındı ve 3 gün burada kaldı. Yoğun bakım doktoru, nöroloji bölümüne transfer edilmesini önerdi. Yapılan muayenede oksijensizliğe bağlı beyin hasarı tespit edildi. Selin Hanım, bitkisel hayatta 2 ay geçirdikten sonra taburcu edildi.

Evde bakım ve maddi zorluklar

Taburcu olduktan sonra evde bakım sürecinde sağlık durumu kötüleşti ve enfeksiyon kaptı. Eşi, Selin Kurul'u aylık 150 bin Türk lirası ücretli BHT Clinic Tema Hastanesine yatırdı. Ancak tedavi ve ilaç masrafları maddi güçlerini aştı.

Nöroplastisite tedavisi ve yardım çağrısı

Selin Kurul'un nöroplastisite tedavisi için aylık 350 bin Türk lirası gerekiyor ve tedavi en az 6 ay sürecek. Maddi imkânları bu tedaviye yetmediği için, Selin Hanım ve eşi yardımlarını bekliyor. Yardım etmek isteyenler için iletişim bilgileri sağlanabilir.