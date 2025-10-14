Aydın Nazilli'de görevli memur kazada öldü
Aydın Nazilli'de görevli memur kazada öldü
İçeriği Görüntüle

Şirket, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Aydın’daki müşterilerinin Data ve Ses servislerinde herhangi bir kesinti yaşamayacağını duyurdu.

Aydın’da hizmet kesintisiz devam ediyor

Resmî duyuruda Aydın için şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Aydın’da planlı kesinti öngörülmemektedir.”

Amaç: kullanıcı deneyimini kesintisiz sürdürmek

Turkcell Superonline, altyapı çalışmasının yalnızca belirtilen diğer illerde yürütüleceğini ve Aydın kullanıcılarının internet hizmetlerinden tamamen kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edeceğini açıkladı.