Şirket, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Aydın’daki müşterilerinin Data ve Ses servislerinde herhangi bir kesinti yaşamayacağını duyurdu.
Aydın’da hizmet kesintisiz devam ediyor
Resmî duyuruda Aydın için şu ifadeler yer aldı:
“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Aydın’da planlı kesinti öngörülmemektedir.”
Amaç: kullanıcı deneyimini kesintisiz sürdürmek
Turkcell Superonline, altyapı çalışmasının yalnızca belirtilen diğer illerde yürütüleceğini ve Aydın kullanıcılarının internet hizmetlerinden tamamen kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edeceğini açıkladı.