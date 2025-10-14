Şirket, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Aydın’daki müşterilerinin Data ve Ses servislerinde herhangi bir kesinti yaşamayacağını duyurdu.

Aydın’da hizmet kesintisiz devam ediyor

Resmî duyuruda Aydın için şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Aydın’da planlı kesinti öngörülmemektedir.”

Amaç: kullanıcı deneyimini kesintisiz sürdürmek

Turkcell Superonline, altyapı çalışmasının yalnızca belirtilen diğer illerde yürütüleceğini ve Aydın kullanıcılarının internet hizmetlerinden tamamen kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edeceğini açıkladı.