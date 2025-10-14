Resmî duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Planlı altyapı çalışmasının 15 Ekim Çarşamba günü 01.00 – 06.30 saatleri arasında tamamlanması öngörülüyor.

Denizli genelinde tüm ilçeler etkilenebilir

Çalışma süresince Denizli’nin tüm ilçelerinde kısa süreli internet ve ses kesintileri yaşanabilir.

Etkilenecek ilçeler şunlardır:

Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Tavas, Çivril, Honaz, Sarayköy, Kale, Buldan, Çal, Bekilli, Bozkurt, Güney, Baklan, Serinhisar, Beyağaç ve Babadağ.

Amaç: hizmet kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, yürütülen planlı bakım çalışmalarının internet kalitesini ve bağlantı hızını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kullanıcılara, çalışma süresince sabırlı olmaları ve plan tamamlandıktan sonra modemlerini yeniden başlatmaları önerildi.