Superonline’dan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Planlı altyapı çalışması 15 Ekim Çarşamba günü 01.00 – 06.30 saatleri arasında tamamlanacak.

İzmir genelinde tüm ilçeler etkilenebilir

Çalışmanın İzmir’in tüm 30 ilçesinde kısa süreli internet ve ses kesintilerine yol açabileceği belirtildi.

Etkilenecek ilçeler şunlardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla.

Amaç: hizmet kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, bu çalışmanın altyapı yenileme ve hız iyileştirme amaçlı olduğunu belirtti.

Kullanıcıların planlı çalışma süresince internet bağlantısında yaşanabilecek kısa süreli aksaklıklara karşı önlem almaları ve çalışma sonrası modemlerini yeniden başlatmaları önerildi.