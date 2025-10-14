Şirketin resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Altyapı iyileştirme çalışmasının 15 Ekim Çarşamba günü 01.00 – 06.30 saatleri arasında tamamlanması planlanıyor.

Manisa genelinde tüm ilçeler etkilenebilir

Planlı çalışma kapsamında Manisa’nın tüm ilçelerinde kısa süreli internet ve ses kesintileri yaşanabileceği bildirildi.

Etkilenecek ilçeler şunlardır:

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre.

Amaç: internet hızını ve kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, planlı altyapı çalışmalarıyla internet performansını güçlendirmeyi ve bağlantı kalitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kullanıcılara, planlı çalışma süresince sabırlı olmaları ve kesinti sonrasında modemlerini yeniden başlatmaları önerildi.