15 Ekim’de Denizli’nin 19 ilçesinde internet kesintisi
Şirket, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Muğla’daki müşterilerinin Data ve Ses servislerinde herhangi bir kesinti yaşamayacağını duyurdu.

Muğla’da internet hizmeti kesintisiz devam ediyor

Resmî duyuruda Muğla için şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Muğla’da planlı kesinti öngörülmemektedir.”

Amaç: kesintisiz internet deneyimi sağlamak

Turkcell Superonline, altyapı çalışmasının yalnızca belirtilen diğer illerde yürütüleceğini ve Muğla kullanıcılarının internet hizmetlerinden tamamen sorunsuz şekilde yararlanmaya devam edeceğini belirtti.