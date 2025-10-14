Şirket, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü Muğla’daki müşterilerinin Data ve Ses servislerinde herhangi bir kesinti yaşamayacağını duyurdu.

Muğla’da internet hizmeti kesintisiz devam ediyor

Resmî duyuruda Muğla için şu ifadeler yer aldı:

“Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Ses ve Data servislerimizde çalışma planlanmıştır. Muğla’da planlı kesinti öngörülmemektedir.”

Amaç: kesintisiz internet deneyimi sağlamak

Turkcell Superonline, altyapı çalışmasının yalnızca belirtilen diğer illerde yürütüleceğini ve Muğla kullanıcılarının internet hizmetlerinden tamamen sorunsuz şekilde yararlanmaya devam edeceğini belirtti.