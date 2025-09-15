15 Eylül 2025 Pazartesi günü İzmir ESHOT otobüs hatları için güncel sefer saatleri ve güzergah bilgileri belli oldu. İşte tüm detaylar:
15 Eylül 2025 İzmir ESHOT Otobüs Sefer Saatleri ve Güzergahları
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü için şehir genelindeki otobüs seferlerini yayımladı. Hafta içi yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen sefer planında, ana hatlarda sıklık artırıldı.
ESHOT otobüsleri; metro, vapur, İZBAN ve tramvay hatlarıyla entegre çalışarak İzmir genelinde ulaşımın kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyor.
Yoğun hatlarda sefer aralıkları
Hat 5 (Üçyol Metro – Halkapınar Metro):
-
Hafta içi: 06:00 – 10:00 saatleri arasında 7 dakika
-
10:00 – 16:00 arası 12 dakika
-
16:00 – 21:00 arasında 8 dakika
Hat 202 (Mavişehir – Adnan Menderes Havalimanı):
-
Gün boyu 30 dakikada bir
-
Seferler hem Mavişehir hem Havalimanı yönünden karşılıklı yapılır.
Hat 554 (Bornova Metro – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi):
-
Sabah ve akşam saatlerinde 10 dakikada bir
-
Öğle saatlerinde 20 dakikada bir
Hat 691 (Karşıyaka İskele – Sasalı Doğal Yaşam Parkı):
-
07:00 – 20:00 saatleri arasında 30 dakikada bir
-
Hafta sonları ek seferler konulmaktadır.
Gece seferleri (Baykuş hatları)
ESHOT, gece ulaşımı için Baykuş seferleri ile hizmet veriyor. Bu seferler Cuma ve Cumartesi geceleri yapılmakta:
-
Hat 910 (Konak – Buca – Tınaztepe): 00:30’dan 05:00’e kadar saatte bir
-
Hat 920 (Konak – Karşıyaka – Mavişehir): 00:30’dan 05:00’e kadar saatte bir
Sefer saatleri nereden takip edilir?
Vatandaşlar, kendilerine en yakın duraktan geçen otobüslerin saatlerini ve tahmini varış zamanlarını ESHOT Mobil Uygulaması veya eshot.gov.tr adresinden anlık olarak takip edebilir.