15 Eylül Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Bayındır, Menderes, Karşıyaka, Foça ve birçok ilçesinde GDZ Elektrik tarafından planlı kesinti yapılacak.

GDZ Elektrik, İzmir’in birçok ilçesinde 15 Eylül 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

15 Eylül'de İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Aliağa

  • Saat: 09.00 – 15.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Merkez mahalleler, Yalı Mahallesi ve çevresi

Bayındır

  • Saat: 09.00 – 17.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Sadıkpaşa, Karahalilli ve bağlı mahalleler

Menderes

  • Saat: 10.10 – 15.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Kısık, Gölcükler ve Dokuz Eylül bölgesi

Foça

  • Saat: 03.00 – 07.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak Mahalleleri

Bergama

Tire

  • Saat: 09.00 – 17.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Armutlu, Akmescit, Yemişler, Ortaköy, Musalar ve çevresi

Karşıyaka

  • Saat: 09.00 – 17.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Doğançay, Sancaklı, Yamanlar, Donanmacı, Bostanlı

Çeşme

  • Saat: 09.00 – 14.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Şifne ve Celal Bayar Mahalleleri

Buca

  • Saat: 10.00 – 14.00 / 10.00 – 13.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Zafer, Vali Rahmi Bey Mahalleleri

Çiğli

  • Saat: 10.00 – 16.00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler: Kaklıç ve çevresi

Vatandaşların dikkatine

Kesinti süresince elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiği belirtildi. GDZ Elektrik, çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden enerji verileceğini duyurdu.