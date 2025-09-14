15 Eylül Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Bayındır, Menderes, Karşıyaka, Foça ve birçok ilçesinde GDZ Elektrik tarafından planlı kesinti yapılacak.

GDZ Elektrik, İzmir’in birçok ilçesinde 15 Eylül 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.

15 Eylül'de İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Aliağa

Saat: 09.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Merkez mahalleler, Yalı Mahallesi ve çevresi

Bayındır

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Sadıkpaşa, Karahalilli ve bağlı mahalleler

Menderes

Saat: 10.10 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Kısık, Gölcükler ve Dokuz Eylül bölgesi

Foça

Saat: 03.00 – 07.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak Mahalleleri

Bergama

Saat: 09.00 – 15.00 / 12.00 – 18.00 arası farklı bölgelerde

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Kadriye, Yalnızev, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Fevzipaşa

Tire

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Armutlu, Akmescit, Yemişler, Ortaköy, Musalar ve çevresi

Karşıyaka

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Doğançay, Sancaklı, Yamanlar, Donanmacı, Bostanlı

Çeşme

Saat: 09.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Şifne ve Celal Bayar Mahalleleri

Buca

Saat: 10.00 – 14.00 / 10.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Zafer, Vali Rahmi Bey Mahalleleri

Çiğli

Saat: 10.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek Bölgeler: Kaklıç ve çevresi

Vatandaşların dikkatine

Kesinti süresince elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiği belirtildi. GDZ Elektrik, çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden enerji verileceğini duyurdu.