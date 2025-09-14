15 Eylül Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Bayındır, Menderes, Karşıyaka, Foça ve birçok ilçesinde GDZ Elektrik tarafından planlı kesinti yapılacak.
GDZ Elektrik, İzmir’in birçok ilçesinde 15 Eylül 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek.
15 Eylül'de İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Aliağa
-
Saat: 09.00 – 15.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Merkez mahalleler, Yalı Mahallesi ve çevresi
Bayındır
-
Saat: 09.00 – 17.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Sadıkpaşa, Karahalilli ve bağlı mahalleler
Menderes
-
Saat: 10.10 – 15.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Kısık, Gölcükler ve Dokuz Eylül bölgesi
Foça
-
Saat: 03.00 – 07.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak Mahalleleri
Bergama
-
Saat: 09.00 – 15.00 / 12.00 – 18.00 arası farklı bölgelerde
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Kadriye, Yalnızev, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Fevzipaşa
Tire
-
Saat: 09.00 – 17.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Armutlu, Akmescit, Yemişler, Ortaköy, Musalar ve çevresi
Karşıyaka
-
Saat: 09.00 – 17.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Doğançay, Sancaklı, Yamanlar, Donanmacı, Bostanlı
Çeşme
-
Saat: 09.00 – 14.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Şifne ve Celal Bayar Mahalleleri
Buca
-
Saat: 10.00 – 14.00 / 10.00 – 13.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Zafer, Vali Rahmi Bey Mahalleleri
Çiğli
-
Saat: 10.00 – 16.00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
-
Etkilenecek Bölgeler: Kaklıç ve çevresi
Vatandaşların dikkatine
Kesinti süresince elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için önlem alınması gerektiği belirtildi. GDZ Elektrik, çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden enerji verileceğini duyurdu.