İzmir'de 14 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BUCA / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( Aydın Hatboyu Cd. Aydın Hatboyu 722/6. Sk. 722/5. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 722/3. Sk. 722/2. Sk. 722/1. Sk. 722. Sk. 714. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711/4. Sk. 711/3. Sk. 711/2. Sk. 711/1. Sk. 711. Sk. 710. Sk. 709. Sk. 707. Sk. 705. Sk. 703. Sk. 701. Sk. 700/1. Sk. 700. Sk. 643/1. Sk. )
İnkılap ( Orgeneral Vecihi Akın Parkı İçi Yolu Mehmet Akif Cd. Mehmet Akif Akdoğan Cd. 580. Sk. 578. Sk. 577. Sk. 575. Sk. 574. Sk. 573. Sk. 572. Sk. 571. Sk. 570. Sk. 569. Sk. 568. Sk. 566/1. Sk. 566. Sk. 564. Sk. 541. Sk. 539/1. Sk. 539. Sk. 537. Sk. 510. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2904. Sk. 2904/1. Sk. 2906. Sk. Ali Rıza Avni Blv. Halide Edip Adıvar Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. )
Bahçelievler ( 325. Sk. 490. Sk. 508. Sk. 509. Sk. 509/1. Sk. 509/10. Sk. 509/12. Sk. 509/2. Sk. 509/5. Sk. 509/8. Sk. 510. Sk. 510/2. Sk. 510/3. Sk. 510/5. Sk. 9114/1. Sk. 9165/4. Sk. 9165/5. Sk. Ali Rıza Avni Blv. Halide Edip Adıvar Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. İnönü Cd. 9114/1 Sk. )
Çalıkuşu ( Eski İzmir Cd. Halide Edip Adıvar Cd. )
Doğanay ( 9104/1. Sk. 9104/2. Sk. 9106/1. Sk. 9106/2. Sk. 9106/4. Sk. 9110. Sk. 9110/2. Sk. 9114. Sk. 9163. Sk. 9165. Sk. 9165/1. Sk. 9165/2. Sk. 9165/3. Sk. 9165/4. Sk. 9165/5. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. Uluönder Cd. )
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atilla ( 467. Sk. 468. Sk. 469. Sk. 479. Sk. 484. Sk. 489. Sk. 491. Sk. 492. Sk. 493. Sk. 513. Sk. 519. Sk. 522. Sk. )
Çimentepe ( 565. Sk. 565/2. Sk. 603. Sk. 604. Sk. 607. Sk. )
Duatepe ( 565. Sk. 604. Sk. 607. Sk. 619. Sk. 619/1. Sk. )
Güneşli ( 456. Sk. 502/1. Sk. 503. Sk. 504. Sk. 520/1. Sk. 520/2. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. )
Hasan Özdemir ( 5573. Sk. 628. Sk. 628/5. Sk. 628/6. Sk. 628/7. Sk. 697/11. Sk. 697/7. Sk. 697/8. Sk. 698/1. Sk. 698/3. Sk. 698/4. Sk. 698/5. Sk. 698/6. Sk. 700. Sk. 700/1. Sk. 700/2. Sk. 700/4. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 22:00 - 22:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmetbeyli ( 4086. Sk. 4082. Sk. 4078/1. Sk. 4076. Sk. 4074. Sk. 4072. Sk. 4068. Sk. 4066. Sk. 4151 4129 4107 4175 4091 4087 4095 4093 4171 4070 4102 4163 4100 4121 4080 4135 4161 4103 4141 4109 4110 Nation Cd. 4183. Sk. 4181 4179 4177. Sk. 4173. Sk. 4169. Sk. 4167. Sk. 4165. Sk. 4159. Sk. 4157. Sk. 4155. Sk. 4153. Sk. 4151. Sk. 4149. Sk. 4147. Sk. )
Gölova
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( ZİYA GÖKALP Cengiz Topel Cd. Cengiz Topel Gç. Mithatpaşa Cd. Şehit Aycan Aksoy Cd. )
Kasımpaşa ( ATATÜRK Atatürk Cd. Cengiz Topel Cd. Sakızlı Sk. )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 22:00 - 22:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirince ( 209 )
Atatürk ( ARVALYA MEVKİİ YEDİ UYUYANLAR MEVKİİ Şehit Polis Murat Akancay Cd. ŞEHABETTİN DEDE Pamucak Konut Yapı Kooperatifi Pamtur Yapı Kooperatifi KIZILAY Kuşadası Selçuk Yolu KOBULETİ EŞREF ARNA Efes Harabeleri Dr. Sabri Yayla Blv. BARIŞ Abuhayat Cd. 1033. Sk. 1032. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1026. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. )
14 Mayıs ( 4002 4029 4001 4037 4034 4038 4013 4117 ŞEHİT ER FİKRİ ÜYÜCÜ İNÖNÜ ZEYNEL IRMAK )
TİRE / İZMİR
Saat : 22:45 - 23:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Büyükkale ( KERİMOĞLU SK BUYUKKALE IC YOL BELEVİ YOLU Büyükkale Köyü İç Yolu Büyükkale Yolu )
Halkapınar ( BELEVİ YOLU Halkapınar Köyü İç Yolu Halkapınar Yolu )
Hasançavuşlar ( Hasançavuşlar Köyü İç Yolu )
Küçükkale ( YUKARI ŞEYTAN DERESİ BELEVİ YOLU Küçükkale Köyü İç Yolu Küçükkale Yolu KÜÇÜKKALE KÖY ALTI )
Mehmetler
TORBALI / İZMİR
Saat : 22:45 - 23:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tulum ( 202 )