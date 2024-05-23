Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kocaeli, Zonguldak başta olmak üzere 15 ilde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Hangi iller risk altında?

Ankara

Bolu

Çankırı

Eskişehir

Kocaeli

Zonguldak

Bilecik

Bursa

Çorum

Kastamonu

Sakarya

Kırıkkale

Bartın

Düzce

Karabük

Sarı kod ne anlama geliyor? Neden tedbir almalıyız?

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğunu ve günlük yaşamı etkileyebilecek olumsuzluklara yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, özellikle risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor.

Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı alınabilecek önlemler:

Dere yataklarından uzak durun.

Bodrum katlarda ve zemin katlarda yaşayanlar eşyalarını yükseğe taşıyın.

Ağaç ve direk altlarına sığınmayın.

Elektrikli cihazları prizden çekin.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak, can ve mal güvenliğinizi riske atmayın!