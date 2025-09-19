Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı ve sermaye artırımı başvurularını onayladı. Kurul ayrıca, Türkiye’de izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 15 internet sitesine erişim engeli getirdi.

12 şirketin başvuruları onaylandı

SPK haftalık bültenine göre, 12 şirketin borçlanma aracı ihracı ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu kabul edildi.

Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler: Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (225 milyon TL), Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ (305 milyon TL), Koç Metalurji AŞ (2 milyar 45 milyon TL), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (1 milyar 52 milyon TL).

Borçlanma aracı ihracı onayı alan şirketler: Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ (2 milyar TL), Akdeniz Faktoring AŞ (924 milyon TL), Sümer Faktoring AŞ (535 milyon TL) ve diğerleri.

Kira sertifikası ve denetim başvuruları

KT Sukuk, ZKB Varlık Kiralama ve Bereket Varlık Kiralama AŞ’nin kira sertifikası ihracı başvuruları da SPK tarafından onaylandı. Ayrıca Doğru Bağımsız Denetim AŞ, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi”ne alındı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, bir tüzel kişiye 246 bin TL, bir gerçek kişiye 14,2 milyon TL ve diğer kişilere toplam 9,8 milyon TL civarında idari para cezası verdi. 14 gerçek kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

15 internet sitesine erişim engeli

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi kararını aldı. İşlem, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hukuki süreçle uygulamaya konulacak.