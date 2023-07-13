Mikail BIYIKLI-Hami YEŞİLYURT /İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın güney girişinde bulunan köprüde deprem güçlendirme çalışması başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, " Şu anda bulunduğumuz köprü için 150 günlük bir süre öngörülüyor. Burada bir aksamaya da neden olunmayacak. Diğer alana da bu arada hızlı bir şekilde girip 1 - 1.5 yıl içerisinde artık deprem güvenliği tam anlamıyla sağlanmış bir otogarla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

İBB ekipleri Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın güney girişinde deprem güçlendirme çalışması başlattı. Ekipler otogarın güney girişinde bulunan katlar arasında bağlantıyı sağlayan köprünün kolonlarında güçlendirme çalışması yapacak. Çalışmalar hakkında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay bilgi verdi. Alpay, köprünün kolonları ve kiriş bağlantılarında güçlendirme çalışması yapacaklarını ifade etti. Köprünün güçlendirme çalışmalarının 150 gün süreceğini öngördüklerini belirten Alpay, çalışmalar süresince otogardaki işleyişte aksamalar olmayacağını söyledi. Alpay, otogar içerisindeki yapılarda içinde gerek duyulması halinde güçlendirme çalışmaları yapacakları da anlattı.

“DEPREM ETKİSİNDEKİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ RAPORLARI HAZIRLANDI"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Şu anda bulunduğumuz otogarımız 1987 yılında inşaatına başlanmış ve 1994 yılında İstanbulluların hizmetine açılmıştı. Aradan geçen bu zaman dilimi içerisinde de çeşitli işletmeciler tarafından işletilmeye devam etmekteydi. 2019 yılından sonra da İBB tarafından tekrar işletmeye alınmış alanımızdı. Özellikle 2019 yılından sonra bu alanlarla ilgili daha önce de basında da çıkan haberler ve görüşmelerde de göreceğiniz üzere sıkıntılar yaşanmaktaydı. Hem işleyiş adına, hem mekanlar adına sıkıntılar yaşanmaktaydı. İlk önce biz bu işleri bir rayına soktuk ve oldukça düzgün ve İstanbullu vatandaşlarımıza yakışır iyi bir hizmet kalitesi sunmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu anda birçok fonksiyonu barındıran sadece otogar değil hizmet adına birçok fonksiyonu barındıran bir alan oldu. 2019 yılından itibaren de özellikle yapının 25-29 yıllık yapı olması nedeniyle de yapının statik açıdan yani deprem güvenliği açısından da incelemelerine başladık.Çok hızlı bir şekilde deprem etkisindeki performans değerlendirmeleri raporları hazırlandı. Bunu da İBB bünyesindeki Deprem Daire Başkanlığı'nda İstanbul Şehircilik Atölyesi tarafından bütün bu analizler yapıldı. 220 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz şu anda otogar alanı ve çevresindeki yollarla birlikte şu anda altında bulunduğumuz, köprülerle birlikte de 290 bin metrekare bir yapıdan bahsediyoruz. Bu alanda güçlendirme yapının birbiriyle olan birleşik ve özellikle temeldeki birleşmeleri nedeniyle de bütün bu sistemin birlikte çözülmesi daha doğru olacağı kanaatindeydik. Biz özellikle güçlendirme çalışmalarını dinamik yüklerin çok olduğu ne demek dinamik yük? Araçların üstünden geçtiği, otobüslerin üstünden geçtiği şu anda bulunan Güneydoğu cephesindeki güney girişindeki, bu katlar arası köprü gibi dinamik yüklerin çok olduğu alanların raporlamaları ve projeleriyle başladık. Özellikle riskli gördüğümüz ki şu arka tarafta iki bağlantı noktasını gördüğümüz bu köprüyü de 2 yıl öncesinden trafiğe kapattık. Dolayısıyla yük almasını engellemiş olduk. Bu hazırlanan rapor çerçevesinde projelerimiz tamamlandı" dedi.

“KÖPRÜ İÇİN 150 GÜNLÜK BİR SÜRE ÖNGÖRÜLÜYOR"

Arif Gürkan Alpay, otogar içerisinde yapılan çalışmalarda vatandaşların etkilenmeyeceğini belirterek, “Şu anda özellikle Güneydoğu istikametinde bulunan ve katlar arası köprü dediğimiz 8 açıklıklı yüzde 10 eğimli viyadük köprüden çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikli olarak temelinde ve temeldeki bağ kirişlerdeki güçlendirme daha sonraki kolon kiriş bağlantılarındaki güçlendirme işlemimizi tamamlamış olacağız. Neden bu bölgeden başladık ? Çünkü özellikle günde 100-150 bin kişinin kullandığı ve bin, bin 500 aracın da otogarı kullandığını varsaydığımız zaman buranın sirkülasyonunu da bir taraftan kesilmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir programlamayla önce burada sonra daha önce de işte basında yer alan iki peronlar arasındaki bağ ki, bu bağ köprüsü aslında 2 yıldır kullanılmıyor ve kullanıma kapalı. Oranın da yıkım kararları çıktı. Onu da kaldıracağız ki, o zaten otogarın sirkülasyonunda bir sıkıntı yaratmıyor. Güney girişindeki ana viyadüklerle de çalışmayı sürdüreceğiz. Bütün deprem performans analizleri yapıldı ve bütün projeler hazırlanıyor. Şu anda bu noktadan başlayarak daha sonra da asıl yapıların da bulunduğu alanlarda da ihtiyaç halinde o raporlarla çıkan projeler ışığında, ihtiyaç halinde de güçlendirme çalışmalarımızı başlatmış ve hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız. Şu anda bulunduğumuz köprü için 150 günlük bir süre öngörülüyor. Burada bir aksamaya da neden olunmayacak. Diğer alanlara da bu arada hızlı bir şekilde girip 1 - 1.5 yıl içerisinde artık deprem güvenliği tam anlamıyla sağlanmış bir otogarla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız" diye konuştu. (DHA)