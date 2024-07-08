15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de 2017 yılında resmi tatil ilan edilmişti. Bu tatil, Türkiye'de demokrasinin ve millî birliğin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 15 Temmuz tarihinde kutlanıyor.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında bu gün, darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesini anmak için seçilmişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de bir ulusal birlik ve beraberlik günü olarak kabul edilir ve olayların hatırlanması, darbe girişimine karşı gösterilen direnişin anılması için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

15 Temmuz Tatil Mi?

15 Temmuz Pazartesi, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edildi. Yani 15 Temmuz Pazartesi, tatil.