AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin destansı direnişini ve Cumhur İttifakı’nın doğuşunu vurguladı.

Türk milletinin destanı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıldönümünde, yayımladığı yazılı mesajında, "15 Temmuz, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma iradesini gösterdiği ve destan yazdığı bir gecedir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu direniş, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, dünyada söz sahibi bir ülke yapacak iradeyi, Cumhur İttifakı’nı da meydana getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'ye karşı tavizsiz mücadele devam ediyor"

Bursalı, devletin tüm kademelerinde FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Kendini hala sızdıkları yerlerde saklamaya çalışan FETÖ mensupları olabilir. Bunun için herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bu örgütün en iyi yaptığı şey saklanmak. Dolayısıyla atılan her adımı amasız, fakatsız desteklemek hepimizin boynunun borcu. Burada bir taviz verilirse bunun hesabını başta demokrasi şehitlerimiz sonra da aziz milletimiz sorar” dedi.