Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünde vurulan emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, 15 Temmuz’un 8. yıl dönümünde, o karanlık gecede yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Kabustan galip çıkmak

56 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Yılmaz Lale, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, İzmir’de yaşadığı evinde o karanlık geceyi hatırlamanın bile zor olduğunu belirtti. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde zırhlı araçtan açılan ateşle sol göğüs hizasından vurulmuştu.

Varoluş mücadelesi

“Aradan 8 yıl geçti. O duyguları ifade etmek hala çok zor. O dönem bir kabustu. Varoluş için bir mücadeleydi; ya var olacaktık ya yok olacaktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı veya yokluğu söz konusuydu" dedi.

"Atalarımızın büyük zorluklarla kurduğu Cumhuriyet’in yıkılma veya devam etme mücadelesiydi. Çok şükür yıkamadılar ve devletimizin gücüyle galip geldik" ifadelerini kullandı.

Geleceğe ders olmalı

Yılmaz Lale, 15 Temmuz darbe girişiminden ders alınması gerektiğini vurguladı. Lale, "Tarih tekerrürden ibarettir. Biz ders almadığımız sürece 15 Temmuz'ları tekrar yaşayabiliriz. FETÖ ve benzerlerine fırsat vermemek gerekiyor. Devletimizin yanında olmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.