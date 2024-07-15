15 Temmuz'un 8. yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin demokrasiye yönelik büyük bir direniş gösterdiği geceyi anlattı ve FETÖ'nün amaçlarına ulaşamadığını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz'un yıldönümünde bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kaydedilen FETÖ'nün darbe girişimini hatırlatarak, "FETÖ'cüler o gece amacına ulaşamadı. Milletimiz, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tarihi bir direniş sergiledi" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle oldu: "Bizleri aydınlığa kavuşturmaya çalışan 253 şehidimizi yad ediyorum. 2 binden fazla gazimiz var. Onlara da minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Maalesef demokrasi tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihi. 1960'ta rahmetli Menderes ve bakanları idam edildi. Sonraki darbelerle de milli iradenin önü kesildi."

Tunç, 15 Temmuz gecesi yaşananları detaylandırarak şunları aktardı: "O gece köprüler işgal edildi, bombalar TBMM'ye atıldı. Ancak milletimiz bu hain kalkışmayı püskürttü. Sokaklarda, meydanlarda milletimiz demokrasiye sahip çıktı, milletvekillerimiz TBMM'de direndi, Cumhuriyet Savcılarımız adliyelerde görevlerini yerine getirdi."

Bakan Tunç, OHAL sürecinde alınan önlemleri de değerlendirerek şunları ekledi: "OHAL kararnameleriyle 20 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. Bu süreçte 289 dava sonuçlandı ve OHAL Komisyonu aracılığıyla hak arama yolları açık tutuldu. Toplamda 700 bin ihbar üzerine 125 bin mahkumiyet kararı çıktı. Süren soruşturmalar titizlikle devam ediyor."