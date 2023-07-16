İzmir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Konak Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabının canlı olarak yayınlandığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, 15 Temmuz temalı belgeseller gösterildi, mehteran konseri gerçekleştirildi. Konak Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Törende konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu taşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden duyuyor, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.



’15 TEMMUZ DİRENİŞİ DEMOKRASİ, BAYRAK, EZAN İÇİNDİR’



Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “15 Temmuz gecesi tankların önüne yatanlara selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) boş bırakmayarak, TBMM’ye koşan bütün milletvekillerimizi saygıyla, hürmetle anıyoruz.15 Temmuz gecesi Saraçhane’ye koşup, büyükşehir belediyesini o hainlere kaptırmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



'15 TEMMUZ BU VATAN İÇİN GÖVDESİNİ SİPER EDENLERİN GÜNÜDÜR'



AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmasında 15 Temmuz’un bu vatan için gövdesini siper edenlerin günü olduğunu belirterek, “15 Temmuz vatan için, bayrak için, ezan için şehadete yürüyenlerin günüdür. Bu vatanı geçilmez, bu bayrağı indirilmez kılan şehitlerimizi, gazilerimizi ve asil milletimizi yad etmek üzere bir araya geldik" dedi.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “Hain darbenin ilk haberini aldığımızda hemen ülkemizi muhafaza etme göreviyle evlerimizden çıktık. Bu ülke o gece büyük bir işgal girişimi yaşadı. Ülkemiz adeta yok edilmek istendi. Yaşananlar hiç şüphesiz aklımızdan çıkmayacak. Yaşadıklarımız nesilden nesile aktarılacak. Bu millete namusunu çevirip bu emri veren şeref yoksunlarıyla hesaplaşmamız hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, “Cumhuriyet tarihi boyunca, darbelerden çok çekmiş, büyük bedeller ödemiş Türkiye ve Türk Milleti artık yeter demiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kasteden, milletin iradesini külliyen gasp etmek isteyen terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimine ‘dur’ demiştir" şeklinde konuştu.

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA SELA OKUNDU

İzmir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen tören, Kahramanlık Türküleri konseri ve zeybek gösterisi ile devam etti. 15 Temmuz şehitlerinin yad edildiği törende program, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla son buldu.