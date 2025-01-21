İstanbul'da metrobüs yolundan çıkarak D-100 karayoluna giren bir metrobüs, Zincirlikuyu durağında korku dolu anlar yaşattı. Boş olduğu öğrenilen metrobüs, iki sivil araca ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana gelmesi nedeniyle köprüde trafik durdu ve 2 şerit trafiğe kapandı.

Bölgedeki araçlardan yola mazot ve sıvı aktığı için yetkililer kumlama çalışması başlatmayı planlıyor. Olay yerine kısa sürede müdahale edilirken, İETT'den yapılan açıklamada, metrobüs hattı üzerindeki aksaklık nedeniyle araçların varış sürelerinde gecikmeler yaşandığı duyuruldu. İETT, yoğunluk yaşanan duraklara boş araç akışının sağlandığını bildirdi.