Adana'da Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri erkan ve kent protokolünden oluşan heyet, bugün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Burada şehit ikizlerin babası Hacı Ali Oruç ile bir araya gelen heyet, dua edip, kardeşlerin kabrine karanfil bıraktı.



'ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET DUYGUSUYLA ANIYORUZ'



Adana Valisi Elban, "Ülkemiz, tarihinde görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gözünü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğruna canını feda etmeye hazır birçok kahraman vatan evladının fedakarlığıyla ihaneti bertaraf ettik. Bu belayı defederken 251 şehit verdik. Bugün, bu şehitlerimizi minnet duygusuyla anmak için ziyaret ediyoruz" dedi. ​İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her yıl 15 Temmuz'da aynı acıları yaşadıklarını belirterek "Allah, bir daha böyle hain bir darbe girişimi göstermesin. Her 15 Temmuz'da yaralarımız bir kere daha acıyor. Bu vatan için bizler de gerekirse canımızı vermeye hazırız" diye konuştu. Heyet, şehitler Halit Yaşar Mine ile Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti.