İstanbul’da Kurban Bayramı tatili boyunca belirli köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş imkanı sağlanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu süre zarfında ücretsiz geçişlere açık olacak. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, köprüden ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz geçişler nerelerde geçerli?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da yoğun trafik bekleniyor. Bayram süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de dahil olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyollarda ücretsiz geçiş sağlanacak.

Hangi tarihlerde geçerli

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ücretsiz geçişler, 15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek. Bu süre zarfında İstanbul'da bulunan veya şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar, köprüyü ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Bayramda şehir dışına çıkacak olan İstanbullular, bu ücretsiz geçiş imkanını kullanarak trafik yoğunluğunu biraz olsun azaltmayı umuyor. Ücretsiz geçişler ile vatandaşların bayram tatilini daha ekonomik ve rahat geçirmesine yardımcı olması hedefleniyor.