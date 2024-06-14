Aracın üzerinde "SMA" yazdığı ve sürücünün 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayda yaşananlar:

Saat 22.45: Şüpheli araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu.

Şüpheli araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Trafik durduruldu: İstanbul Emniyeti tedbir amaçlı köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

İstanbul Emniyeti tedbir amaçlı köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Bakan Yerlikaya açıklama yaptı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." dedi. Valilik olayı bireysel eylem olarak değerlendirdi: İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı. Anadolu'dan Avrupa'ya trafik açıldı: Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açıldı.

Köprünün şu anda hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada,olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.