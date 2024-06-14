Aracın üzerinde "SMA" yazdığı ve sürücünün 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi.
Olayda yaşananlar:
- Saat 22.45: Şüpheli araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu.
- Trafik durduruldu: İstanbul Emniyeti tedbir amaçlı köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
- Bakan Yerlikaya açıklama yaptı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." dedi.
- Valilik olayı bireysel eylem olarak değerlendirdi: İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.
- Anadolu'dan Avrupa'ya trafik açıldı: Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açıldı.
Köprünün şu anda hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada,olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Editör: Emirhan Bol