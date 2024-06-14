Aracın üzerinde "SMA" yazdığı ve sürücünün 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sondakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü Sondakika | Kayseri'de eğitim uçağı düştü

Olayda yaşananlar:

  • Saat 22.45: Şüpheli araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu.
  • Trafik durduruldu: İstanbul Emniyeti tedbir amaçlı köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
  • Bakan Yerlikaya açıklama yaptı: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." dedi.
  • Valilik olayı bireysel eylem olarak değerlendirdi: İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.
  • Anadolu'dan Avrupa'ya trafik açıldı: Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açıldı.

Köprünün şu anda hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada,olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Editör: Emirhan Bol