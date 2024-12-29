İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen araç yangını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Yangının çıkması sonucu, köprü geçici olarak çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Trafik kapanması ve yangın söndürme çalışmaları

Alınan bilgilere göre, Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yapan bir otomobilde yangın çıktı. Yangının şiddeti nedeniyle, güvenlik tedbirleri gereği köprü her iki yönde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından polis ekipleri, yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde köprüyü tekrar ulaşıma açtı.