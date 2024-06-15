İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam yaşanan olayda, R.C.Ç. adlı şüpheli aracını durdurarak trafiği kapatmış ve elinde kırmızı kablolu pim taşıyarak dikkat çekmişti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada tutuklanma kararı verilmiştir.

Olay ile ilgili alınan bilgilere göre, polis ekipleri tarafından müdahale edilen R.C.Ç., SMA hastalarının devlet yardımı konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini ve bir devlet büyüğüyle görüşmek istediğini ifade etmişti.

Yaşananlar üzerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine çağrılmış, müzakereci polislerin de katılımıyla şüpheli ile yaklaşık bir saat süren görüşmeler gerçekleştirilmişti.