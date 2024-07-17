14 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bomba süsü verilmiş düzenekle 'SMA' yazılı bir araçla trafiği kapatan sanık Resul Can Çatı'nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Sanık Çatı, SMA hastası çocukların durumuna dikkat çekmek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini, sonuçlarının bu denli büyük olacağını bilemediğini ve pişman olduğunu belirtti.

Sanık ve ailesinin açıklamaları

Sanık Resul Can Çatı, savunmasında şöyle konuştu: "Dikkat çekmek için bu eylemi gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Çok pişmanım. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi bir niyetim yoktu. Herhangi bir suç işleme kastım bulunmamaktadır. Daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüm ve ilaç kullanıyorum."

Sanığın annesi Gülay Çatı ise, "Oğlumun böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Bu nedenle hekime başvurduk." ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı da müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkemenin kararı ve gelecek süreç

Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığın tedavi gördüğü kurumlara yazı yazılarak, cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasına hükmedildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianame detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Resul Can Çatı’nın bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği kapatarak, kara yolu ulaşımının güvenli akışını bozduğu ve halk arasında panik yarattığı belirtildi. Sanığın ifadesinde, düzeneği kendisinin yaptığını ve içinde un, makarna, bulgur, akü ve kablolar bulunduğunu belirttiği kaydedildi. Çatı, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.