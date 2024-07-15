15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Ordu Şehitliği’nde Kur’an-Kerim Tilaveti ve Dua Programı gerçekleştirildi.ORDU (İGFA) - Ordu Valiliğince hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesinde Ordu Şehitliği’nde düzenlenen Kur’an-Kerim Tilaveti ve Dua Programına, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İdare Mahkemesi Başkanı Tayfur Sami Atılgan, Baro Başkanı Av. Sibel Torun, Vali Yardımcısı Burak Keser, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları ile şehit aileleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlik Özel Defterini yazan Vali Muammer Erol, şu görüşlere yer verdi;

“Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesindeki Milletimizin topyekûn karşı koyuşu, şanlı tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. 15 Temmuz gecesi, sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekte kalmadık, aynı zamanda Milletçe nesilden nesile, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Millet olarak, kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, Demokrasiye, Milli Birlik ve Bütünlüğe nasıl sahip çıkılacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz’daki bu karşı koyuş, bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız.15 Temmuz gecesi Devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum.”

Program, Yalı Camii Müezzin Kayyımı Fatih Bilgü’nün şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından yapılan dua ile devam etti.

Şehitlikte düzenlenen programda daha sonra Vali Muammer Erol ve protokol mensupları şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Erol, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında, Aziziye (Yalı) Camiinde şehitlerimizin için Mevlid-i Şerif okutuldu. Okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Aziziye (Yalı) Camiinde Mevlid-i Şerif programının ardından Vali Muammer Erol tarafından Polisevi’nde düzenlenen yemek programında, 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir araya geldi.

Düzenlenen yemek programında 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle yakından ilgilenen Vali Muammer Erol, her daim yanlarında olduklarını dile getirdi.