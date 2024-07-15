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17 Yaş Altı Erkek:

3- Elif Keklik (Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

1- Zeynep Bayram (Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

17 Yaş Altı Kadın:

3- Esra Nevin Çakıcı (Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği)

Grand Yazıcı Club Termal Otel'in sahnesinde dereceye giren sporculara ödüllerini Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, kurum müdürleri ile ulusal bisiklet hakemleri verdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinden başlayan yarışta bisikletçiler, 60 kilometrelik etabı yaklaşık 2 saatte geçerek, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaştı.

MUĞLA (AA) - Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı , 41 ilden 274 sporcunun katılımıyla yapıldı.

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