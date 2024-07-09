15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, vatandaşlar Marmaray, Başkentray ve diğer bazı önemli toplu taşıma hatlarından ücretsiz yararlanabilecek. Resmi Gazete’de 9 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu düzenleme hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Hattı ve İzmir'de İZBAN hatları ücretsiz olacak.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, bu toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.