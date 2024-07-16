İzmir Konak Meydanı'nda gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleşti. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu millet tarihe yeni bir destan, kahramanlık hikayesi yazdı" dedi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 8. yılında İzmir'de coşkulu anma törenleri düzenlendi. Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Cemil Tugay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri etkinlikte hazır bulundu.

"Bu millet tarihe yeni bir destan yazdı"

Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu millet tarihe yeni bir destan, kahramanlık hikayesi yazdı" diyerek, hain darbe girişimini ve halkın direnişini vurguladı. Vali Elban, "15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi ve liderliği sayesinde, hain darbe girişimini bertaraf ederek tarihimize altın harflerle kazınacak bir kahramanlık hikayesi yazdı" dedi.

"İzmirliler Türk Bayrağını birilerine indirmedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "100 yıl önce Yüzbaşı İbrahim'in şuraya Türk bayrağını diktiği gibi, bu meydanda da İzmirliler Türk bayrağını birilerine indirmedi" diyerek, İzmir halkının vatan sevgisini ve direnişini vurguladı. Dağ, "15 Temmuz gecesi, milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, hainlerin 40 yıllık planını bir gecede yerle bir ettiğini hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

"Vatan evlatlarını hesaplayamadılar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Fetullahçı teröristler, şehadet ve gazilik ruhuyla bu toprakları savunan vatan evlatlarını hesaplayamadılar" diyerek, hainlerin hesaplarının boşa çıktığını belirtti. Saygılı, "Bu mübarek toprakların kıymeti, hiçbir dünyevi menfaatle ölçülemez" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, "Bir hafta önce bir maçta bir futbolcu bozkurt işareti yaptı. Dünya ayağa kalktı. Meğer haçlı saldırıları devam ediyormuş" şeklinde konuştu.