15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye tarihinin en karanlık ve en zorlu anlarından birini yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ üyesi hainlerin darbe girişimi, halkın güçlü iradesi ve direnişi sayesinde 22 saat içinde bastırıldı.

Kalkışmanın başlangıcı

15 Temmuz akşamı, Türkiye sakin bir gün geçirirken, saat 21.30'da Genelkurmay Karargahı'ndan silah sesleri yükselmeye başladı. Ankara semalarında alçaktan uçan F-16'lar, darbe girişiminin ilk işaretlerini verdi. Bu sırada Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı. İstanbul'da ise Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişe kapatıldı.

İlk tepkiler

Saat 23.00'te dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, bir darbe girişimi olduğunu açıkladı. İlk patlama saat 23.20'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşti ve darbeciler, polis özel harekata saldırdı. 16 Temmuz'un ilk dakikalarında darbeciler MİT'i hedef aldı ve askeri bir helikopter MİT binasını taradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'ten saat 00.24'te canlı yayına bağlanarak halkı meydanlara ve havalimanlarına davet etti. Bu çağrı, darbe girişiminin kırılma noktası oldu ve milyonlarca insan demokrasi nöbetine başladı.

Kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir

Saat 01.00'de darbeciler, F-16'larla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı. Saat 02.28'de ise kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci Semih Terzi'yi öldürerek darbenin seyrini değiştirdi. Aynı saatlerde Meclis, iki kez bombalandı ancak milletvekilleri Meclis'i terk etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gelişi

Saat 03.20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gitti ve Atatürk Havalimanı'nda kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet tarafından verilen silahları, eğer siz size bu silahı veren millete doğrultursanız bunun faturasını ağır ödersiniz” dedi.

Darbecilerin teslim olması

Gün ağarmaya başladığında, darbecilerin kontrolü zayıfladı. Saat 06.52'de Başbakan Yıldırım, Ümit Dündar'ın Silahlı Kuvvetler adına emir komuta yetkisini devraldığını açıkladı. Bu kararın ardından Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbeciler teslim olmaya başladı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarılması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer komutanlar, Akıncı 4'üncü Ana Jet Üssü'ne düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Saat 08.32'de Akar, Çankaya Köşkü'ne götürüldü ve darbecilerin temizlenme süreci hızlandı.

Demokrasi nöbeti ve zafer

Halkın kararlılığı ve direnişi, darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol oynadı. Başbakan Binali Yıldırım, saat 12.57'de darbe girişiminin bastırıldığını açıkladı. Meclis, saat 16.08'de olağanüstü toplandı ve Başbakan, milletvekillerine hitap etti.

Darbenin sonu ve demokrasi zaferi

Saat 20.02'de darbe girişiminin merkezi olan Akıncı'da operasyonlar sona erdi. Türkiye, o gece 251 vatan evladını şehit verdi. Ancak hainlerin kalkışması bir gün bile sürmedi ve karanlık gecenin şafağında demokrasi galip geldi.