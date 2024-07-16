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Söz konusu ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, o gece yaşananların bir simgesi olarak geçtiğimiz hafta boyunca sergilendi. Araç sahibi Fatih Çiftçi’nin kaleme aldığı bilgilendirme yazısı, ziyaretçilerin 15 Temmuz gecesinin hatıralarını canlandırmasına yardımcı oluyor.

15 Temmuz'un simgelerinden biri haline gelen araç, 8 yıldır çeşitli alanlarda sergilenerek ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bursa'da, 15 Temmuz'da tankın altında kalarak ezilen ticari araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilendi. BURSA (İGFA) - Araç, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde kullanılan tankın altında kaldıktan sonra bu hale geldi.

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