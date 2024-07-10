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12 Temmuz Cuma günü Gaziemir Optimum AVM’de açılışı yapılacak sergi, 13 Temmuz Cumartesi Hilltown Karşıyaka AVM’de, 14 Temmuz Pazar İstinyePark İzmir AVM’de ve 15 Temmuz Pazartesi Konak Meydanı’nda ziyaret edilebilecek. Sergide, vatandaşların tanklara siper olduğu anlar, İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki direniş, TBMM'ye yönelik saldırılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inen vatandaşların unutulmaz duruşu fotoğraflarla anlatılacak.

İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde kentin çeşitli noktalarında fotoğraf sergi leri düzenleyecek. Anadolu Ajansı arşivinden derlenen fotoğrafların yer aldığı sergide, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ kalkışmasının kritik anları İzmirlilere sunulacak.

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