ANKARA (AA) - 15 Yaş Altı Milli Softbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilkleri yaşadı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da devam eden organizasyonda 15 Yaş Altı Milli Softbol Takımı, Polonya'yı 2-1 yendi. Milli takım bu sonuçla softbol tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet elde etti.

Bu başarının ardından milli takım Avusturya'yı da 13-1 mağlup etmeyi başardı. Bu skorla da milliler, softbol tarihinde ilk defa iki haneli bir skora ulaşma başarısını yaşadı.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca, "Milli takımımızın Avrupa sahnesindeki bu önemli galibiyetleri, Türk softbolunun gelişimine ve uluslararası arenadaki prestijine büyük katkı sağladı. Sporcularımızı ve teknik ekibi bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.