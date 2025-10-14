İspanya’nın Valensiya şehrinde yaşanan sel felaketi, 15 yıldır fark edilmeyen bir cesedi gün yüzüne çıkardı. Komşuların huzurevinde olduğunu sandığı Antonio adlı adam, 2010 yılında hayatını kaybetmişti.

Sel felaketi acı gerçeği ortaya çıkardı

Valensiya’daki yetkililer, su baskınlarının ardından 6. kattaki bir daireyi kontrol etmek için binaya girdiler. Yatak odasında, güvercinler, böcekler ve çöp yığınlarıyla çevrili bir ceset bulundu. Daire kapısının kilitli olması ve çevrede herhangi bir cinayet belirtisi bulunmaması dikkat çekti.

İlk incelemelere göre Antonio’nun, 2010 yılında 70’li yaşlarının başındayken doğal sebeplerden öldüğü tahmin ediliyor.

15 yıl boyunca fark edilmemesinin nedeni

El Pais’in haberine göre, ceset yaklaşık 15 yıldır binadaydı. Uzmanlar, durumun iki sebepten ötürü fark edilmediğini belirtti: Antonio’nun faturaları ve banka ödemeleri otomatik olarak ödeniyordu; posta kutusu ise komşular tarafından düzenli olarak boşaltılıyordu.

Komşular şoke oldu

Antonio’yu içine kapanık ve asosyal biri olarak tanımlayan komşular, 15 yıl boyunca aynı binada cesetle yaşadıklarını öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Otopsi yapılacak

İspanyol Ulusal Polisi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için cesede otopsi uygulanacağını açıkladı.