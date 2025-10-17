Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, “fuhşa aracılık”, “kadına karşı kasten yaralama” ve “fuhşa teşvik” suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.O. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın’da firari hükümlüye operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan araştırmalarda, “fuhşa aracılık”, “kadına karşı kasten yaralama” ve “fuhşa teşvik” suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.O. (45) isimli şahsın ilçede bir evde saklandığı tespit edildi.

Saklandığı evde yakalandı

Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon sonucu L.O. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller de incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Halkın huzur ve güvenliği için benzer operasyonların süreceği kaydedildi.