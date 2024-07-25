Afyonkarahisar’da, 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından saklandığı köy evinde yakalandı. Şüpheli, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Hapis cezası ile aranan Y.A. saklandığı köyde yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, 22 yaşındaki Y.A.’nın 'Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alındı

Y.A.'nın Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli, köy evinde yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.