Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Cemre Baysel, basın mensuplarının barışma sorularına "Teşekkür ederim" diyerek yanıt vermekten kaçındı. Ancak, dün akşam Aytaç Şaşmaz ve arkadaşlarıyla bir mekanda buluşan çift, mekandan el ele çıkarak ilişkilerinin yeniden başladığını gözler önüne serdi.

Sorular cevapsız kaldı

Çift, alışveriş merkezindeki görüntülenmelerinin ardından dün akşam bir mekanda buluşarak kameralara yakalandı. Mekandan el ele çıkan Baysel ve Şaşmaz, 2. Sayfa kameralarına takıldılar. Basın mensuplarının barışmayla ilgili sorularına cevap vermeden hızlı adımlarla uzaklaştılar.

Baht Oyunu dizisinde tanışarak kısa sürede sevgili olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, 1,5 yıl önce ayrılık kararı almıştı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ve aileleriyle tanışan çiftin, evlilik beklentileri arasında bir anda ayrılık kararı almaları herkesi şaşırtmıştı. Ayrılık sonrası Aytaç Şaşmaz, "Kimseye kırgın değilim. Benim için çok değerli. Her şey çok güzeldi. İyi ki vardı" diyerek duygularını ifade etmişti.