İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından, Alanur'un görme yeteneği önemli ölçüde iyileşti.

15 Yıl Süren Zorlu Süreç

Alanur Algül, doğduğunda her iki gözünde de katarakt bulunuyordu. Bu durum, erken yaşta yapılan ameliyatlarla tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak, yıllar içinde görme yeteneğinde yeterli gelişim sağlanamadı ve Alanur, 12 numara gözlüklerle yaşamını sürdürdü. Tedavi sürecinde Alanur’un gözleri sürekli takip edildi ve sonunda mercek takılabilecek uygun bir dönem geldi.

Son olarak, Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası, Alanur’un yaşam kalitesi büyük bir değişim gösterdi. Ameliyattan sonra hemen bandajın çıkarılmasıyla, Alanur'un yaşadığı gözle görülür fark, adeta yeniden doğmuş gibi hissetmesine neden oldu. Alanur, ameliyat sonrası duygularını şu şekilde ifade etti: “Dünyam yeniden aydınlandı, karanlık dünyada yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Her şey negatifti sanki. Merceği koyduktan sonra dünyam birden değişti. Ameliyattan sonra o bandajı çıkarır çıkarmaz yeniden doğdum.”

Katarakt ve Erken Teşhis Önemi

Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl, kataraktın bebeklerde nadir görüldüğünü belirterek, “Bebeklerde katarakt görülme oranı 10 binde 3’tür. Erken teşhis çok önemlidir çünkü tedavi edilmediğinde göz tembelliği gelişir ve ömür boyu tembel kalabilir” şeklinde konuştu.