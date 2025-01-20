QB Ajans, müzik ve organizasyon sektörünün tanınmış ismi Kubilay Doğan ile 55 yıllık basın ve medya tecrübesine sahip duayen gazeteci Engin Vardar’ın iş birliğiyle kuruldu. Bu güçlü ortaklık, sektöre yenilikçi bir bakış açısı ve yüksek kalite standartları getirme misyonuyla hareket ediyor.

Bütünleşik hizmet anlayışı

QB Ajans, geçmişten bugüne sanatçılar, organizatörler, belediyeler, üniversiteler ve birçok farklı kurumla çalışarak sektörde sağlam bir yer edindi. Geniş bir yelpazeye yayılan hizmetler arasında:

Yerel festivaller

Üniversite bahar şenlikleri

Bayi toplantıları

Gala konserleri

Düğün organizasyonları

Mezuniyet törenleri gibi etkinlikler bulunuyor.

Her proje, detaylara verilen önem ve kalite odaklı bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.

“Büyük iş küçük iş yoktur” felsefesi

QB Ajans, her organizasyonu bir referans olarak görür. "Büyük iş ya da küçük iş" ayrımı yapılmaksızın, her etkinlikte aynı titizlikle çalışılır. Şimdiye kadar gerçekleştirilen yüzlerce başarılı organizasyon, sektörde güven ve saygınlık kazandırdı.

Misyon:

Sürdürülebilir kalite standartları oluşturmak

Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak

Sektörel gelişime öncülük etmek

15 yıllık yayıncılık deneyimi

QB Ajans’ın medya platformu Atürk TV, 15 yıllık yayıncılık tecrübesiyle 55 ülkede geniş bir kitleye ulaşıyor. IP TV, Filbox, Canlı TV, Facebook ve YouTube gibi platformlarda, sağlık, ekonomi, kariyer, siyaset, spor, magazin ve sanat içerikleriyle izleyicileriyle buluşuyor.

Festivallerden seminerlere: Profesyonel organizasyon hizmetleri

QB Ajans, etkinliklerinizi profesyonel bir platformda sunma imkânı sağlıyor:

Bayi toplantıları

Şube açılışları

Seminerler

Festivaller

Kış ve yaz eğlenceleri

Konserler

Özel etkinlikler