QB Ajans, müzik ve organizasyon sektörünün tanınmış ismi Kubilay Doğan ile 55 yıllık basın ve medya tecrübesine sahip duayen gazeteci Engin Vardar’ın iş birliğiyle kuruldu. Bu güçlü ortaklık, sektöre yenilikçi bir bakış açısı ve yüksek kalite standartları getirme misyonuyla hareket ediyor.
Bütünleşik hizmet anlayışı
QB Ajans, geçmişten bugüne sanatçılar, organizatörler, belediyeler, üniversiteler ve birçok farklı kurumla çalışarak sektörde sağlam bir yer edindi. Geniş bir yelpazeye yayılan hizmetler arasında:
- Yerel festivaller
- Üniversite bahar şenlikleri
- Bayi toplantıları
- Gala konserleri
- Düğün organizasyonları
- Mezuniyet törenleri gibi etkinlikler bulunuyor.
Her proje, detaylara verilen önem ve kalite odaklı bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.
“Büyük iş küçük iş yoktur” felsefesi
QB Ajans, her organizasyonu bir referans olarak görür. "Büyük iş ya da küçük iş" ayrımı yapılmaksızın, her etkinlikte aynı titizlikle çalışılır. Şimdiye kadar gerçekleştirilen yüzlerce başarılı organizasyon, sektörde güven ve saygınlık kazandırdı.
Misyon:
- Sürdürülebilir kalite standartları oluşturmak
- Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak
- Sektörel gelişime öncülük etmek
15 yıllık yayıncılık deneyimi
QB Ajans’ın medya platformu Atürk TV, 15 yıllık yayıncılık tecrübesiyle 55 ülkede geniş bir kitleye ulaşıyor. IP TV, Filbox, Canlı TV, Facebook ve YouTube gibi platformlarda, sağlık, ekonomi, kariyer, siyaset, spor, magazin ve sanat içerikleriyle izleyicileriyle buluşuyor.
Festivallerden seminerlere: Profesyonel organizasyon hizmetleri
QB Ajans, etkinliklerinizi profesyonel bir platformda sunma imkânı sağlıyor:
- Bayi toplantıları
- Şube açılışları
- Seminerler
- Festivaller
- Kış ve yaz eğlenceleri
- Konserler
- Özel etkinlikler