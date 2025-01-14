Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL faizsiz kredi desteğini duyurdu. Bu destek, genç çiftlerin evlilik masraflarını karşılamalarına yardımcı olacak. İşte krediden yararlanabilmek için belirlenen başvuru şartları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla, yeni evlenecek gençlere sağlanacak olan 150 bin TL’lik faizsiz kredi desteği, Türkiye genelinde 81 ilde uygulanmaya başlanacak. Aile ve Gençlik fonu kapsamında sunulacak bu kredi, çiftlerin evlilik masraflarını karşılamalarına olanak tanıyacak. Kredi, 48 ay vade ile sunulacak ve ilk iki yıl geri ödemesiz olacak. Ancak bu krediden faydalanabilmek için belirli şartları sağlamak gerekiyor.

Başvuru için genel şartlar

Yeni evlenecek çiftler, aşağıdaki başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde 150 bin TL faizsiz krediden faydalanabilecek:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve Türkiye’de ikamet etmeleri gerekmektedir. Yaş aralığı: Çiftlerden her biri, başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmalıdır. Yani 18-29 yaş arasında olanlar bu krediden yararlanabilir. Taşınmaz sahibi olmamak: Başvuru sahiplerinin taşınmaz sahibi veya taşınmaz hissedarı olmamaları gerekmektedir. Gelir durumu: Çiftlerin, başvuru tarihlerindeki son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelir toplamının, asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi gerekmektedir. Resmi nikâh tarihi: Başvurulan tarih itibarıyla çiftlerin, resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekmektedir.

Başvuran çiftler eğitim alacak

Başvuracak çiftler, yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda aile içi eğitimi de içeren bir sürece dahil olacaklar. Bakanlık, evlilik öncesi ve sonrası eğitimi zorunlu kılmaktadır:

Evlilik öncesi eğitim: Başvuruda bulunan çiftler, bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmelidir. Evlilik sonrası eğitim: Ayrıca, evlilik sonrası dönemde de, çiftlerin bakanlığın sunacağı eğitim hizmetlerine, 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Krediden yararlanmak isteyen çiftlerin, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmaları da önem taşımaktadır:

Suç kayıtları: Çiftlerden birinin, devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti gibi ağır suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti olmamalıdır. Daha önce faydalanmamış olmak: Bu krediden daha önce faydalanmamış olmak da bir başka şarttır. Yani, bu kredi bir defaya mahsus verilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. Çiftler, gerekli belgelerle birlikte e-Devlet sistemine giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurunun ardından, uygun görülen çiftlere kredi verilecek ve geri ödeme süreci başlayacaktır