Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" sayfasıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti, "nitelikli dolandırıcılık​" suçlamasıyla yargılandıkları davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu’nun kurdukları sistemle 150 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftinin de arasında olduğu üç sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu çifti ile tutuksuz sanık Ertan Koç katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"Borçlarımızı ödüyorduk" savunması

Savunmasını yapan tutuklu sanık Kıvanç Talu, kendisinin 17, eşinin ise 13 senedir reklamcı olduğunu söyleyerek, "Ben işin kreatif kısmı ve markalara sunumuyla ilgileniyordum. 2023 yılında markalara sunduğumuz projelerin maliyetlerini karşılamak için eşim çevresinden borç aldı. Bu süreç boyunca kazandığımız her kuruşla borçlarımızı ödüyorduk" ifadelerini kullandı.

Eşinin babası Ertan Koç'un arabasını ve balıkçı kayığını, kendilerinin de arabalarını sattığını öne süren Kıvanç Talu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik. Mağdurlardan biri eşimi tehdit etti. Bu tehditlerden dolayı eşim ile çocuğumu 3 haftalık bir süre yurt dışına çıkarttım. Türkiye'de bütün haber kanallarında 'Yalancı, dolandırıcı fenomenler' diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı, biz öyle bir insan değiliz. Tüm ülke bizi dolandırıcı sandığı için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı."

Talu, ülkeye döndüklerinde avukatlarıyla beraber karakola gittiklerini kaydederek, "Başımıza bastırdılar, gözaltına alındık ve tutuklandık. Durum hukuki bir borçlanmadan ibarettir. Kimseyi mağdur etmek istemedik. Biz borcumuzun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece üç haftalığına yurt dışına çıkmıştık" şeklinde konuştu.

Dolandırıcı olmadıklarını ve kimseyi dolandırmadıklarını öne süren Talu, borçla iş yapmaya çalıştıkları için herkesin kendilerini dolandırıcı zannettiğini savundu.

"Zararımın tamamının ödenmesini istiyorum. Şikâyetçiyim"

Tutuklu sanık Beril Talu da müştekilerden her zaman faiziyle borç para aldığını ve faiziyle ödeme yaptığını öne sürdü. Bir yıldır tutuklu bulunduğunu ifade eden Talu, tüm hesap dökümlerinin ortada olduğunu ve şu an zararı karşılayacak durumda olmadığını kaydetti.

Tutuksuz sanık Ertan Koç ise "Var Böyle Tipler" adlı şirketin kendi adına kurulduğunu, sadece vergi ve fatura takibini yaptığını belirtti. Kızı ile damadının son zamanlarda borçlarını ödeyemedikleri için kendisinin tüm mal varlığını satıp borçlarını ödemeye çalıştıklarını aktaran sanık Koç, tek amaçlarının borçları kapatmak olduğunu öne sürdü.

Müşteki Ramazan Sarhan ise toplamda 800 bin lira verdiğini dile getirerek, "Yaklaşık 8-9 hesaba para gönderdim. İlk başta vadeler çok düşüktü. İlk verdiğim miktar 35 bin liraydı. Sonra 50 bin lira aldım. Bir hafta sonra üç katını alacaksın söylemleri oldu. Zararımın tamamının ödenmesini istiyorum. Şikâyetçiyim" diye konuştu.

Söz verilen bazı müştekilerde şikayetçi olduklarını vurgulayarak, zararlarının giderilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklarının bu hallerinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Saadet zinciri kurmuşlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kıvanç-Beril Talu çifti ile Ertan Koç şüpheli sıfatıyla, 13 kişi ise müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Kıvanç ve Beril Talu'nun, öncesinde sosyal medya kanalı aracılığıyla birçok yayın yaparak, insanların sempatisini ve güvenini kazandıkları anlatılıyor. Akabinde sanıklar Kıvanç-Beril Talu ile Ertan Koç'un fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak hâlinde hareket ederek, bir reklamcılık şirketi vasıtasıyla müştekilere reklam organizasyonu yaptıkları yönünde vaatte bulundukları kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların bu organizasyon için paraya ihtiyaç duydukları, söz konusu reklam faaliyetlerine para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamdan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadiyle kandırarak, gerçekte herhangi bir reklam faaliyeti olmaksızın müştekilerden para alarak ponzi sistemi (saadet zinciri) oluşturdukları aktarılıyor.

195'er yıla kadar hapis talebi

Sanıkların bu kapsamda ponzi sistemine ilk giren müştekilerin paralarını, sisteme sonradan dâhil olanlardan aldıkları paralarla kısım kısım ödedikleri anlatılan iddianamede, bu sayede reklamcılık faaliyetine ortak olduğunu düşünen müştekilerin başka müştekileri de sanıkların isteğiyle sisteme dahil ettikleri belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda üç milyon 17 bin lira dolandırdığı ifade ediliyor.

Sanıkların, bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, sanıkların 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.