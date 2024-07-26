Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 157 bin 530 adayın başvurduğu sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 92 sınav merkezinde yapılacak.

ALES/2 sınavı detayları

ÖSYM’nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 28 Temmuz 2024 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, sınav binalarına saat 10.00’dan sonra alınmayacak. Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, 12.45’te sona erecek. Ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakika ek süre kullanabilecekler.

Başvuru ve güvenlik önlemleri

Bu yıl ALES, Türkiye genelindeki 81 ildeki 92 sınav merkezinde uygulanacak. 157 bin 530 adayın başvuruda bulunduğu sınav, 464 bina ve 6 bin 42 salonda yapılacak. Sınav güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav sürecinin detaylarını ve güvenlik önlemlerini duyurdu.

Özel durumlar ve sonuçlar

Sınava 569 engelli aday başvuruda bulundu. Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bin 450 aday bu haktan yararlandı. ALES/2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak ve sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Kimlik belgelerinde eksiklik yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.