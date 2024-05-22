Çerkes Soykırımı'nın 159. yıl dönümünde, Çerkes diasporası acılı geçmişini unutmadı. Soçi'de 21 Mayıs 1864 tarihinde başlayan ve yüz binlerce Çerkes'in hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının da sürgün edilmesine neden olan soykırım, bugün hala derin yaralar taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen anma etkinlikleriyle Çerkes halkı, atalarının acısını yüreğinde hissetti.

Çerkes Soykırımı: Tarihin kanayan yarası

Çerkes Soykırımı, 19. yüzyılın en büyük insanlık dramlarından biri olarak tarihe geçti. Rus Çarlığı'nın Kafkasya'yı işgal sürecinde uyguladığı sistematik şiddet politikaları, Çerkes halkının büyük bir bölümünün yok olmasına neden oldu. Sürgün edilenler, zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi verirken, birçoğu hayatını kaybetti.

Dualar okundu, ağıtlar yakıldı

Çerkes diasporası, 159 yıl önce yaşanan bu büyük trajediyi unutmadı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen anma etkinliklerinde bir araya gelen Çerkesler, atalarının acısını paylaştı. Soykırımda hayatını kaybedenler için dualar edildi, şiirler okundu, ağıtlar yakıldı.

Çerkes kimliği yaşatılmaya çalışılıyor

Çerkesler, yaşadıkları acılara rağmen kimliklerini ve kültürlerini korumayı başardı. Türkiye'de yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kendi dillerini, geleneklerini ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Çerkes dernekleri ve vakıfları, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yürütüyor.

Soykırımın tanınması için mücadele

Çerkes diasporası, yaşadıkları acının uluslararası arenada tanınması için de mücadele ediyor. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Çerkes Soykırımı'nı resmi olarak tanısa da bu konuda hala yapılması gerekenler var. Çerkesler, tarihin bu karanlık sayfasının unutulmaması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için çabalarını sürdürüyor.

Geleceğe umutla bakmak

Çerkes halkı, yaşadığı acılara rağmen geleceğe umutla bakıyor. Genç nesiller atalarının mirasını yaşatmak ve Çerkes kimliğini geleceğe taşımak için kararlı. Çerkes Soykırımı'nın yıl dönümü bu kararlılığın bir kez daha ortaya konduğu bir gün olarak anlam kazanıyor. Çerkes Soykırımı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...