İzmir'de 16 Haziran'da iki ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fırınlı ( Bayındır Yolu Cd. Furunlu Yolu OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR )
Çamlıbel
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
Editör: Engin Keskin