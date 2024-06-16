İzmir'de 16 Haziran'da iki ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bayram coşkusu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bayram coşkusu

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 2:00 - 2:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fırınlı ( Bayındır Yolu Cd. Furunlu Yolu OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR )

Çamlıbel

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 0:00 - 1:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN Köşk Ödemiş Yolu KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )

Editör: Engin Keskin