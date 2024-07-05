İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1809086527462363243